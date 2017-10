Grâce à Fekir, l'Olympique Lyonnais renverse Monaco

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Au terme d'un match spectaculaire pour la reprise des championnats, l'Olympique Lyonnais est parvenu à battre l'AS Monaco grâce à un coup franc tardif et mérité signé Nabil Fekir. Les Gones reviennent à trois points de leurs victimes.









L'OL, c'est toujours du spectacle

L'Olympique Lyonnais a perdu beaucoup de points en cours de route, cette saison, mais au moins, on ne pourra pas dire que les supporters s'ennuient. Nombre de ses matches est animé par des scénarii dignes des meilleurs films à suspense. Le OL-Monaco de vendredi soir, en ouverture de la 9e journée de Ligue 1, n'a pas dérogé à la règle : il y a eu un peu de tout dans ce choc pour une place sur le podium, à commencer par des acteurs impliqués et ayant livré le meilleur d'eux-mêmes pour gagner.



Lyon se fait (encore) rejoindre au score

C'est d'abord Lyon qui a ouvert le score, par l'intermédiaire de Mariano Diaz, auteur de son meilleur match cette année. L'Espagnol, parfaitement servi par Fekir, s'est fendu d'un plat du pied droit pour tromper Subasic (11e). Mais rien n'est jamais simple pour l'OL cette saison et Monaco est revenu au score une première fois grâce à Lopes (17e). Six minutes plus tard, Fekir a redonné l'avantage aux siens après un beau mouvement collectif. C'était sans compter sur Traoré, qui a remis les deux équipes dos-à-dos avec une lourde frappe (34e). A 2-2 à la mi-temps, on se demandait où le tableau d'affichage s'arrêterait…





Fekir libère l'OL

Mais il a fallu attendre les ultimes secondes pour voir Fekir, encore lui, inscrire un coup franc qu'il avait provoqué. Ce troisième but lyonnais était mérité au regard des quatre montants touchés par les hommes de Bruno Génésio. Quand bien même ce dernier a concédé, "C'est un geste de classe, un coup de génie". Un coup de génie qui met fin à une série de trois matches sans victoire en Ligue 1 et hisse provisoirement l'Olympique Lyonnais sur la troisième marche du podium. "Cette victoire est très importante pour l'institution. Je suis très heureux de la manière car elle apporte un certain nombre de réponses. Bruno Génésio a montré qu'il avait un mental de folie." De son côté, l'ASM fait du surplace et confirme de semaine en semaine qu'elle sera sans doute trop juste pour rivaliser avec le PSG.