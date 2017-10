Grâce à un triplé d'Icardi, l'Inter enfonce un peu plus l'AC Milan

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Le derby milanais a livré toutes ses promesses et a finalement tourné à l'avantage de l'Inter, qui a pu compter sur un immense Icardi pour prendre le meilleur sur l'AC Milan.





Le grand Icardi

Il paraît que l'Inter Milan peine à convaincre dans le jeu. Mais toujours est-il qu'il compte en ses rangs un immense buteur, prénommé Mauro Icardi. Ce dernier s'est illustré dès la 28e minute en faisant parler son efficacité pour tromper la défense des Rossoneri. Il est venu récompenser la prestation intéressante de son équipe qui, sans forcer son talent, a pris le choc assez équilibré par le bon bout. Et le show Icardi ne faisait que commencer…



Un triplé décisif

Mais l'AC Milan n'était pas prêt à abdiquer et Suso a permis aux siens de revenir au score (58e). Et c'est sans aucun doute à cet instant que le derby a vraiment commencé, ce qui revient à dire qu'il est devenu fou. Car Icardi était dans un grand soir et a battu une deuxième fois Donnarumma en reprenant un centre de Perisic (62e). Les hommes de Vicenzo Montella ont alors poussé pour revenir au score une seconde fois, ce qu'ils ont fait grâce à Bonaventura (81e). Mais cela n'a pas suffi. Icardi, toujours pas rassasié, a transformé un penalty obtenu par D'Ambrosio (90e). 3 à 2, score final.





L'Inter enfonce l'AC Milan

Le derby a été passionnant et, comme prévu, a confirmé les tendances entrevues ces dernières semaines. Pour le moment, le nouveau roi de Milan est l'Inter, qui parvient presque à suivre le rythme de champion du Napoli. Avec une troisième victoire de rang et toujours zéro défaite cette saison, l'Inter se place ainsi en dauphin de Naples. Il repousse aussi l'AC Milan, dixième, à dix longueurs, enfonçant toujours plus les Rossoneri dans la crise. De là à penser que des têtes vont, déjà, tomber ? C'est une possibilité.