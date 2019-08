Green Cup : La Roma bat le Real Madrid et remporte un bonsaï

En match amical, l'AS Roma a battu le Real Madrid aux tirs au but (2-2, 5-4) et a remporté un bonsaï !

C'est dans le cadre de la Green Cup que s'est déroulé le match amical entre la Roma et le Real Madrid.

Le Real de nouveau en 3-5-2 et du temps de jeu pour Bale !

Pour sa dernière sortie avant la reprise de la Liga, Zinédine Zidane a créé la sensation en offrant 30 minutes de jeu à Gareth Bale, pourtant en instance de départ ! Et Zizou a reconduit une nouvelle fois son 3-5-2, schéma tactique qu'il semble apprécier de plus en plus.

Dans cette Green Cup, tout s'est joué lors de la première mi-temps avec l'ouverture du score des Merengue à la 16e minute par Marcelo.

La Roma égalisait par Diego Perotti (34e) avant de voir le Real reprendre les commandes grâce à un but de Casemiro (39e). Un avantage de courte durée car Edin Dzeko remettait aussitôt les deux équipes à égalité (2-2, 40e).

Plus rien n'était marqué et la seconde période était rythmée par les nombreux changements. Les deux équipes avaient alors recours à une séance de tirs au but pour se départager.

Tous les tireurs romains réussissaient (Kolarov, Ünder, Antonucci, Cristante, Spinazzola) tandis que le Real enregistrait un seul échec, par Marcelo, après les tentatives victorieuses de Kroos, Isco, Bale et Modric.

Et en guise de trophée, la Roma recevait un magnifique bonsaï afin de marquer symboliquement la lutte contre le réchauffement climatique !

Composition des équipes

AS Roma (4-2-3-1) : Pau Lopez – Florenzi (Spinazzola, 62e), Fazio, Juan Jesus, Kolarov – Pellegrini (Amadou Diawara, 61e), Cristante – Ünder, Zaniolo (Antonucci, 75e), Perotti (Kluivert, 66e) – Dzeko (Schick, 75e). Entr. : Paulo Fonseca.

Real Madrid (3-5-2) : Courtois – Nacho(Jovic, 45e), Varane, Eder Militao – Carvajal (Odriozola, 61e), Casemiro (Kroos, 61e), Valverde, Modric, Marcelo – Hazard (Isco, 70e), Benzema (Bale, 60e). Entr. : Zidane.