Griezmann, Pogba… : quels Français ont brillé à l'étranger ?

Pogba, symbole de MU

Avec un doublé inscrit en deux minutes synonyme d'égalisation, Paul Pogba pouvait difficilement mieux rêver lors du derby entre Manchester United et Manchester City, remporté par son équipe alors qu'elle était très mal embarquée. En difficulté avant la pause à l'instar de ses coéquipiers, Pogba a trouvé les ressources pour renverser la vapeur à l'orgueil. Et avec le talent, bien sûr. En tout cas, José Mourinho n'a pas manqué de lui adresser des éloges, "Bien sûr, deux buts pour un milieu de terrain, dans un grand match, cela restera dans la mémoire des fans".





Dembélé, encore passeur

Ousmane Dembélé n'est pas l'homme du match de la victoire du Barça face à Leganés. Mais toujours est-il que le jeune ailier a permis à Lionel Messi de l'être en lui offrant un caviar sur son troisième but. Une fois encore, l'ancien joueur de Rennes et de Dortmund a montré ses qualités de joueur altruiste. En témoigne cette statistique : quatre passes décisives sur ses six derniers matches de championnat.





Griezmann répond à Ronaldo

Antoine Griezmann est en train de vivre une année 2018 incroyable d'un point de vue personnel. Il enchaîne les prestations de haut niveau et l'a encore prouvé à l'occasion du derby madrilène. Si Cristiano Ronaldo a ouvert le score pour les Merengue, le Français a eu le dernier mot en lui répondant dans la foulée. Un but d'autant plus important qu'il permet aux Colchoneros de garder quatre points d'avance sur leurs voisins au classement.