Pour Guardiola, "Messi, c’est la beauté", et l’Argentin "serait bon en Premier League, mais…"

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Rencontre spéciale entre deux monuments du football anglais et espagnol sur la BBC. Gary Lineker, l’ancien attaquant devenu consultant, a reçu Pep Guardiola pour un entretien en face-à-face. Une interview en forme de retrouvailles aussi: quand l’Anglais évoluait au FC Barcelone à la fin des années 1980, le milieu de terrain faisait lui ses premiers pas à la Masia.





"Il est le meilleur joueur de l’histoire, et de loin"



Ensemble, les deux ex-footballeurs ont évoqué bien des sujets, à commencer par le championnat d’Angleterre que le Manchester City de Guardiola domine en ce début de saison 2017-2018. Gary Lineker a aussi voulu parler de Lionel Messi avec l’entraîneur des Citizens. Entre 2008 et 2012, ce dernier a été le manager de l’Argentin. Ensemble, ils ont tout gagné, à commencer par deux Ligues des champions.



"Parfois, j’ai l’impression que Messi est encore là (dans son équipe, ndlr), mais en fait non !", rigole Guardiola. "Messi est le meilleur joueur de l'histoire, et de loin. Messi, c'est la beauté. Il rend ses entraîneurs meilleurs, ses coéquipiers meilleurs. Il a quelque chose de spécial", assure-t-il.





Guardiola le voit finir sa carrière au Barça



Quand Lineker lui demande s’il aimerait le voir en Premier League, Guardiola sourit un peu plus. "Il serait bon en Premier League, assurément", affirme l’ancien coach du Barça et du Bayern Munich. Cela devrait toutefois rester de l’ordre du rêve d’après lui : "Il serait super en Premier League, mais je crois qu’à Barcelone, il est au bon endroit pour finir sa carrière."



Leo Messi, 30 ans, est sous contrat avec les Blaugrana jusqu’en juin 2018. Le prolongement de son bail prend du temps, mais le Barça assure qu’une issue favorable est proche. En attendant, l’Argentin réalise un début de saison tonitruant. Il a déjà marqué 11 buts en Liga, soit le meilleur total de sa carrière à ce stade de la compétition (on n’en n’est qu’à la 7e journée) à égalité avec l’exercice 2011-2012. De plus, Messi a déjà marqué deux buts en Ligue des champions à la Juventus de Gianluigi Buffon (victoire 3-0). Avant cela, l’Italien était l’un des rares à pouvoir se targuer de n’avoir jamais encaissé de but face au meilleur buteur de l’histoire du FC Barcelone.