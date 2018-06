Harry Kane : à Tottenham jusque 2024 !

Par Vincent Guillot | Ecrit pour TF1 |

Un des grands épisodes du feuilleton transfert de l’été vient de trouver son épilogue : la capitaine de l’équipe d’Angleterre, Harry Kane, courtisé par les plus grands vient de signer un long bail avec son club de Tottenham.

Le Real Madrid en rêvait. Hélas Bernabeu ne verra pas Harry Kane cette saison revêtir le maillot blanc des Merengue. L’avant-centre des Spurs vient de lier son destin à celui de son club londonien jusqu’en 2024. Une satisfaction à coup sûr pour le coach Mauricio Pocchetino qui avait expressément demandé au propriétaire du club des efforts financiers pour jouer les premiers rôles en Angleterre et en Europe.





En sécurisant sa star sur une longue période les Spurs ont mis au coffre leur plus gros trésor. En effet, l’observatoire du football CIES avait publié un top 100 des joueurs estimés les plus chers du monde. Harry Kane était arrivé en tête de ce classement, sa valeur étant estimé à 201.2 millions d’euros.

Le marché des top scoreurs lancé ?

Cette annonce va peut-être lancer le grand marché des transferts de l’avant-centre chez les géants d’Europe. Avec la fin des espoirs pour ceux qui rêvaient à Harry Kane, Robert Lewandowski du Bayern Munich va devenir le joueur le plus courtisé d’Europe, avec le Real Madrid comme principal soupirant. Le jeu des chaises musicales pourrait concerner aussi Gonzalo Higuain, convoité par Chelsea, Alvaro Morata souhaité par la Juve, sans oublier l’argentin de l’Inter Icardi, voire le parisien Edinson Cavani.





Harry Kane lui, va pouvoir se consacrer à sa coupe du monde sereinement. Le compte Twitter des Spurs a publié une vidéo contenant une vidéo du joueur expliquant son enthousiasme à rempiler pour le club londonien. L’opportunité de jouer dans le nouveau stade des Spurs – qui sera le second plus grand d’Angleterre après le Old Trafford de Manchester – lui semble particulièrement excitante.