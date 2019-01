Henry-Fabregas, d'autres avant eux sont passés de coéquipiers à entraîneur-joueur

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Sur le banc des équipes professionnelles, l’on retrouve d’anciennes gloires du ballon rond fraichement reconverties en entraîneur. Le changement de fonction s’opérant dès les fins de carrières de joueurs, des situations parfois étonnantes se produisent comme à Monaco où Thierry Henry, 41 ans, va désormais entraîneur son ancien partenaire de club à Arsenal, l’Espagnol Cesc Fabregas. Mais il ne s’agit pas du seul cas ces dernières années, où ce genre de situation s’est souvent produit.





AS Monaco : Thierry Henry et Cesc Fabregas

Arrivé à Londres en 2003, le milieu de terrain espagnol découvre les Gunners et Thierry Henry avec qui il évolue jusqu’au départ de l’attaquant tricolore en 2007. Dix ans séparent les deux hommes qui se retrouvent sur le Rocher sous les couleurs de l’AS Monaco, près de douze ans après leur dernière collaboration avec Arsenal.









Real Madrid : Zinédine Zidane et Sergio Ramos

Nommé à la tête du Real Madrid en 2016, le Ballon d’Or 1998 retrouve dans les rangs de la Maison Blanche un joueur qu’il a côtoyé lors de sa dernière saison avec les Merengue en 2005/2006, Sergio Ramos. L’Espagnol est alors âgé de 19 ans. 11 ans après, le défenseur central est le capitaine du Real Madrid de Zidane avec qui il remportera notamment trois Ligues des Champions.













FC Barcelone : Pep Guardiola et Carles Puyol

Joueur mythique du FC Barcelone entre 1999 et 2014, Carles Puyol a côtoyé plusieurs légendes du club. Le hasard lui a aussi permis de retrouver un ancien partenaire qui est devenu son entraîneur : Pep Guardiola qui a porté les couleurs blaugrana entre 1990 et 2000 puis avant de prendre les rênes de l’équipe de 2008 à 2012.













Equipe de France de football féminin : Corinne Diacre et Sarah Bouhaddi

Nommée à la tête des Bleues en août 2017, Corinne Diacre est une ancienne internationale tricolore qui a porté le maillot de la sélection entre 1993 et 2005. En 2004, titularisée en défense centrale lors d’un match remporté contre le Danemark (2-3), elle est associée pour la première fois en équipe de France avec la gardienne de l’Olympique Lyonnais Sarah Bouhaddi. Elles partageront trois autres sélections en tant que coéquipières où elles seront invaincues (Italie, Norvège, France). Aujourd’hui Sarah Bouhaddi est la gardienne de buts des Bleues de Corinne Diacre.













Manchester United : Ryan Giggs, un cas rare d'entraîneur-joueur au haut niveau !

Joueur emblématique de Manchester United entre 1991 et 2014, le Gallois Ryan Giggs a aussi effectué un court intérim sur le banc du club en 2014 suite à l’éviction de David Moyes. Il dirige donc ses partenaires pour 4 rencontres… alors qu’il est encore joueur des Red Devils ! Entraîneur-joueur, il se fait même entrer en jeu lors du dernier match à domicile de MU où il délivre une passe décisive pour Robin Van Persie sur l’ultime but de la rencontre contre Hull City (3-1).













Juventus : Gianluigi Buffon et Antonio Conte

L’actuel gardien du PSG a fait l’essentiel de sa carrière dans le Piémont sous les couleurs de la Vieille Dame entre 2001 et 2018. Buffon a été le coéquipier d’Antonio Conte jusqu’en 2004, alors que le milieu de terrain était arrivé à la Juventus en 1994. Il devient l’entraîneur des Bianconeri en 2011, poste qu’il quittera trois ans plus tard pour diriger la sélection italienne jusqu'en 2016, où il recroisera la route de Gianluigi Buffon.













Atletico Madrid : Diego Simeone et Fernando Torres

Joueur des Colchoneros une première fois entre 1994 et 1997, Diego Simeone termine sa carrière de joueur à Madrid pour un second passage entre 2003 et 2005. A cette période, il y est le coéquipier d’un jeune très prometteur, Fernando Torres, présent au club depuis 2001 et qui a hérité du surnom d’ « El Nino ». S’il rejoint Liverpool à 23 ans en 2007, l’attaquant retourne au sein de son club formateur en 2014, club désormais entraîné par son ancien partenaire l’Argentin Diego Simeone.