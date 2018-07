Higuain, Moutinho, Weigl au PSG : les infos mercato de la matinée

Par BARON Luca | Ecrit pour TF1 |

Moutinho vers Wolverhampton, Weigl libre de négocier avec Paris, le Milan et la piste Higuain : on fait le point sur les dernières rumeurs du jour.





Monaco va perdre Moutinho

Arrivé à Monaco en 2013, l’international portugais, João Moutinho devrait plier bagage cet été, direction l’Angleterre et Wolverhampton plus précisément. Plus forcément indiscutable aux yeux de Jardim, Moutinho avait pourtant prolongé son bail en mars dernier. Sky Sports évoque un transfert à 5M€.

La Roma attend Olsen



Une piste à oublier pour Alphonse Aréola ! Un temps pisté par l’AS Roma, le récent champion du monde a vu Robin Olsen, autre mondialiste, lui être préféré pour succéder à Alisson Becker dans les buts romains. L’international suédois va rapporter un peu plus de 11M€ au FC Copenhague, club dans lequel il évoluait depuis deux saisons. Olsen, 28 ans, est attendu aujourd’hui dans la capitale italienne.



Higuain, de Turin à Milan ?



Pas en verve la saison passée (56 buts en 38 matches de Série A), l’attaque du Milan AC devrait accueillir de nouveaux éléments cet été. Morata, Benzema évoqués ces dernières semaines, c’est au tour de Gonzalo Higuain de voir son nom associé à celui du club milanais. Autorisé à réintégrer l’Europa League par le TAS (Tribunal arbitral du sport), les Rossoneri devront sortir le chéquier pour un joueur estimé à 55M€ par Transfermakt et rémunéré à hauteur de 7,5M€/an.



Weigl promis à Paris ?



Érigé au rang de priorité par les décideurs parisiens après la retraite de Thiago Motta, le recrutement d’une sentinelle pourrait s’accélérer dans les prochains jours. Selon Bild, le milieu de Dortmund, Julian Weigl, aurait reçu l’aval de son club pour un possible transfert au PSG. Le club de la Ruhr en réclamerait pas moins de 50M€. Pour le remplacer, le BVB étudierait la piste Witsel… également pisté par Paris.



Briand rejoint Rémi Garde



Après trois jolies saisons du côté de Guingamp, Jimmy Briand va découvrir le Canada et la MLS. L’ancien international français de bientôt 33 ans va s’engager avec L’Impact de Montréal, dirigé par Rémi Garde. Les deux hommes se sont connus à l’OL entre 2011 et 2014. L’EAG a « chaleureusement remercié son capitaine » sur son site officiel.