Hoarau-Erding : le déclic pour le duo du PSG ?

Le 08/11/10 à 11:32 , mis à jour le 08 novembre 2010 à 11:32

Guillaume Hoarau et Mevlut Erding ont marqué hier contre Marseille. En retrouvant leur efficacité, ils offrent la victoire à Paris et s'offrent du répit suite à quelques critiques. La paire Hoarau-Erding, très inspirée mais pas suffisamment réaliste, aurait-elle enfin trouvé le déclic ?