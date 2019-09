Ikoné après sa première cape avec les Bleus : "Je me devais de faire une bonne entrée"

QUALIFICATIONS EURO 2020 - Interrogé par Téléfoot, dimanche, Jonathan Ikoné, le milieu offensif de Lille, est revenu sur sa première cape et son premier but avec l'équipe de France face à l'Albanie.

Sur sa première cape avec l'équipe de France

"J'avais de la pression. Il y avait le coeur qui' s'accélère, les jambes. Il y a tout qui s'accélère en fait mais je me devais de faire une bonne entrée."

"Il y avait de l'ambiance, il y avait ma famille. Franchement, j'étais vraiment content. Je m'étais dit : 'Et pourquoi pas marquer ?' C'est ce qui est arrivé. Mais il faut rester lucide."

Sur sa première semaine en Bleus

"Cette semaine mes jambes ont beaucoup tremblé."

Sur les mots de Deschamps avant son entrée

"Il m’a dit de jouer comme je sais le faire. Et s’il y a des ‘un contre un’ de ne pas les refuser."

Sur l'Euro 2020

"C'était déjà dans un coin de ma tête et ça va y rester. J'espère ne plus quitter ce groupe."

Sur son été

"Je voulais rester au LOSC. On a fait une bonne saison et on a ajouté la Ligue des champions cette année."

"Donc je voulais rester avec mon équipe pour confirmer."