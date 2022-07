Indice UEFA : Benfica et le Portugal enfoncent la France

Si de nombreux Français se réjouissent de la qualification de Benfica pour la finale de la Ligue Europa, cette nouvelle n'est pourtant pas une bonne opération pour notre pays, dépassé à l'indice UEFA par le Portugal.

Le Portugal chipe pour la deuxième année de suite à la France la cinquième place à l'indice UEFA. Conséquence directe : le troisième de Ligue 1 sera obligé de passer un tour préliminaire supplémentaire pour espérer accéder à la Ligue des champions.



Benfica coule la France

Pour les futurs représentants français en Coupe d'Europe, et notamment en Ligue des champions, il aurait mieux valu que Benfica ne gagne pas ce match. Ce qui aurait permis à la France de conserver sa cinquième place à l'indice UEFA. Mais les points glanés par le club lisboète lors de cette demi-finale retour de Ligue Europa propulsent le Portugal (59,168 points) juste devant la France (59,000 points). Un dépassement qui a des conséquences.



Un tour supplémentaire

A cause de cette sixième place, le futur troisième du championnat de France sera obligé de disputer un tour préliminaire supplémentaire pour tenter d'accéder à la Ligue des champions. Et ce lors des deux prochaines saisons. Rappelons que le calcul de l'indice UEFA se base sur les résultats des clubs d'un pays engagés en Coupe d'Europe sur cinq saisons. Et à ce petit jeu la France a de plus en plus de mal à conserver son rang de cinquième grand championnat européen. Au regard des performances récentes sur le continent, les Portugais sont bel et bien devant.



Classement des pays

Les dix premiers pays à l'indice UEFA sont les suivants :

1/ Espagne : 88,025 points

2/ Angleterre : 82,677

3/ Allemagne : 79,328

4/ Italie : 64,147

5/ Portugal : 59,168

6/ France : 59,000

7/ Ukraine : 49,758

8/ Russie : 46,332

9/ Pays-Bas : 44,729

10/ Turquie : 34,500



Source : UEFA