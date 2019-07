[INFO Téléfoot 06/07] - ASSE : Bouanga arrive, Saliba bientôt fixé

Selon nos informations, l’AS Saint-Etienne et Nîmes ont trouvé un accord ces dernières heures pour le transfert de Denis Bouanga.

Le milieu de terrain de 24 ans arrive pour signer un contrat de 4 ans avec l'AS Saint-Etienne. Le club stéphanois va débourser la somme de 4,5 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international gabonais (11 sélections, 3 buts).



Egalement suivi par le Stade Rennais, Denis Bouanga, une des révélations de la saison 2018/2019 de Ligue 1 (35 matches, 7 buts, 3 passes décisives), a donné sa préférence au projet sportif de l'ASSE. C'est un bon coup signé par Saint-Etienne, désormais entraîné par Ghislain Printant, dans ce mercato.

Discussions pour Boscagli (Nice)

En outre, Saint-Etienne, en recherche d’un latéral gauche pour ce mercato estival, est en discussions avec l’OGC Nice pour Olivier Boscagli (21 ans).



Nice a déjà refusé une première offre d'un million d'euros de la part de l'ASSE et espère récupérer plus. Saint-Etienne devrait refaire une nouvelle offre.



Vu l'indécision qu'il y a à Nice, à cause du possible rachat du club, par le milliardaire britannique Jim Ratcliffe, le dossier tourne pour le moment au ralenti.





Saliba bientôt à Arsenal ?

Un des gros dossiers du mercato estival de Saint-Etienne va connaître son dénouement. Selon nos informations, l’ASSE va vendre William Saliba à Arsenal.



Les discussions entre les deux clubs sont actuellement en voie de finalisation, pour un transfert d'un montant de 30 millions d'euros, même s’il reste encore quelques détails à régler. Le joueur devrait rester une saison de plus à Saint-Etienne où il sera laissé en prêt par Arsenal.



Egalement sur la piste du défenseur central de 18 ans, Tottenham semble s’être fait une raison dans ce dossier.