[INFO Téléfoot 17/06] Equipe de France – Mino Raiola : « Pogba ne se cache pas, il est en première ligne »

L’agent de joueurs Mino Raiola nous a accordé une interview en marge du match entre l’Allemagne et le Mexique. Il revient sur la situation de Paul Pogba et Blaise Matuidi avec l’équipe de France.

C’est l’un des principaux agents de joueurs au sein de la liste française avec Paul Pogba, Blaise Matuidi et Alphonse Areola. Mino Raiola est revenu pour Téléfoot sur le premier match de l’équipe de France face à l’Australie lors de la Coupe du monde (2-1) et s’est félicité notamment de la prestation de Paul Pogba, buteur pour les Bleus. « Il a montré tout son talent et sa classe. Il les met à la disposition de son équipe », analyse l’agent italo-néerlandais.





Alors que des débats ont pu agiter la presse française autour du rendement de son joueur, Mino Raiola n’a jamais douté. « Paul ne souffre pas des critiques mais elles ne le font pas mieux jouer. Ces critiques sont bonnes quand elles sont positives. En France, je trouve qu’elles sont faites pour déstabiliser, pas pour améliorer »





"C'est comme ça que je le connais"





Dans Téléfoot, ce midi, Paul Pogba est revenu sur son souhait d’être le leader de l’équipe de France. Une ambition qui fait plaisir à son agent : « C’est bien qu’il veuille le devenir. Il n’a pas peur des responsabilités mais c’est l’équipe aussi qui doit choisir son leader. S’ils choisissent Paul, je serai fier. Il ne se cache pas, il est en première ligne. C’est comme ça que je le connais. »





Par ailleurs, Mino Raiola a abordé la situation de Blaise Matuidi, remplaçant au coup d’envoi face à l’Australie mais performant lors de son entrée en jeu. « Hier il a fait ce qu’il doit faire. Il a changé le match. Tout le monde sait que c’est un grand joueur. Il l’a démontré à la Juventus. On le connait pour son grand cœur et l’énergie qu’il donne au jeu »





Interrogé sur les ambitions de l’équipe de France sur ce Mondial, l’agent est optimiste. « Sur le papier, elle a toutes les qualités pour le faire. Mais sur le papier, c’est toujours plus facile que sur le terrain. »