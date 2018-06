[INFO Téléfoot 17/06] Mino Raiola - Balotelli à Marseille ? « Oui, c’est l’une des possibilités »

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Rencontré en marge du match entre l’Allemagne et le Mexique ce dimanche à Moscou, Mino Raiola nous a accordé une interview. L’agent de Zlatan Ibrahimovic et de Paul Pogba est revenu sur l’actualité d’un autre de ses joueurs, Mario Balotelli. Il reconnait que l’OM est l’un des destinations possibles pour l’attaquant italien.

Il est l’un des personnages les plus influents du monde du football. L’agent de joueurs italo-néerlandais Mino Raiola est présent en Russie pour la Coupe du monde. Il a accordé une interview exceptionnelle à Téléfoot dans laquelle il revient notamment sur la situation de Mario Balotelli. Présent à Nice depuis deux saisons, l’attaquant italien fait l’objet de nombreuses convoitises. Mais le conseiller du joueur ne souhaite pas précipiter les choses. « On doit faire le bon choix, pas le choix vite, explique Raiola. Le meilleur choix c’est celui qu’on a fait il y a deux ans (en allant à Nice). » Ce choix de la Ligue 1 a été très apprécié par l’international italien « Je sais que Mario aime bien la France. Elle lui a redonné sa jeunesse, le plaisir. La France a un grand avantage sur tout »





"Il y a d'autres possibilités"





Interrogé sur l’intérêt de l’Olympique de Marseille qui en a fait sa grande priorité pour le mercato estival, Mino Raiola reconnait que l’OM est « l’une des possibilités » tout en ne souhaitant pas en rajouter à cette période. « Il y a aussi d’autres possibilités. Mario est en vacances en ce moment. Moi je travaille, on va voir. » Une année de plus à l’OGC Nice est-elle envisageable avec l’arrivée de Patrick Vieira sur le banc ? « Théoriquement oui, assure l’agent. Il peut aller où il veut. J’ai une très bonne entente avec le président et le propriétaire de Nice. Rien n’est décidé. »





Une chose est sûre, Mario Balotelli ne souhaite aller dans un championnat ‘exotique’ «J’ai reçu des offres incroyables en provenance de pays (la Chine selon nos informations) où Mario ne veut pas aller. »