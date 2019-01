[INFO TELEFOOT 20/01/2019] L'OM n'a qu'un seul désir : Mario Balotelli

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Selon nos informations, les discussions ont repris entre l'Olympique de Marseille et Mino Raiola au sujet de Mario Balotelli. Le joueur italien (28 ans, 36 sélections et 14 buts) souhaite venir à Marseille et son agent négocie toujours sa résiliation de contrat avec Nice.



Rudi Garcia, l'entraîneur de l'OM, souhaite le recruter et en a fait sa priorité. Ainsi, le club phocéen ne travaille pas sur d'autres pistes dans le secteur offensif. L'OM prend donc un risque car si Balotelli ne signait pas à l'OM, le club terminerait la saison sans son fameux grand attaquant, tant espéré par les supporters.