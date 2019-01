[INFO Telefoot 25/01] : Les coulisses du retour de Leonardo Jardim à l'AS Monaco !

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

C'est un coup de théâtre sur le rocher monégasque ! A peine 100 jours après son départ, Leonardo Jardim va redevenir l'entraîneur de l'ASM. Un retournement de situation qui s'est accéléré cette semaine notamment après les deux lourds revers à domicile (1-5 face à Strasbourg, 1-3 contre Metz). Selon nos informations, l'agent Jorge Mendes, qui est en charge des intérêts de Jardim, a organisé ce retour dans la nuit de mercredi à jeudi suite à un énorme coup de pression de Dmitri Rybolovlev, le propriétaire russe du club, excédé par la situation. De plus, le vestiaire, dans sa grande majorité, ne supportait plus Thierry Henry et ses méthodes.

Le retour en force de Jorge Mendes à Monaco

La suspension de l'ancien Gunners a été officialisée par le club hier soir. Des négociations doivent désormais se tenir concernant les indemnités de départ pour le champion du monde 1998 qui touchait un salaire annuel de 5 millions d'euros brut sur trois saisons. Comme Téléfoot vous l'avait révélé, Leonardo Jardim avait déjà refusé deux propositions de poste en Chine et en Arabie Saoudite. Il était bien l'un des choix privilégiés par les dirigeants de Leicester en cas de remplacement de Claude Puel mais l'accélération de la situation à Monaco a bouleversé les plans. L'entraîneur portugais avait quitté l'ASM avec 8 millions d'euros d'indemnités. Désormais il pourrait revenir avec un meilleur salaire que celui qu'il touchait lors de son premier passage (4 millions d'euros net annuel).

Ce come-back de Jardim marque aussi un retour en force du puissant agent Jorge Mendes qui est aussi à la base de l'arrivée prochaine de deux de ses joueurs à Monaco : Gelson Martins (Atlético de Madrid) et Carlos Vinicius (Naples). Sur le plan du mercato la piste menant au milieu brésilien du LOSC Thiago Mendes (26 ans) est relancé. La conséquence directe de ces changements est le départ probable de Michael Emelano, le directeur sportif de l'ASM depuis novembre 2017.