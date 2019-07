[Info Téléfoot 31/07| Malcom sur le point de rejoindre le Zénith Saint Pétersbourg

L'attaquant brésilien du FC Barcelone, Malcom, est sur le point de s'engager avec le Zénith Saint Pétersbourg selon nos informations. Le transfert est estimé à 40 millions d'euros, plus 5M de bonus.

Recruté 42 millions d'euros en provenance des Girondins de Bordeaux l'été dernier, Malcom n'aura passé qu'une saison au sein du FC Barcelone pour 24 apparitions et 4 buts. Selon nos informations, un accord est imminent entre le champion d'Espagne et le Zénith Saint Pétersbourg. Les deux clubs finalisent les derniers détails du transfert et notamment l'indemnité de transfert qui est estimé à 40 millions d'euros, plus 5 millions de bonus.



Même si Everton est revenu à la charge ces dernières heures et qu'Arsenal était également intéressé comme nous vous l'indiquions, le choix du joueur s'est porté sur l'actuel leader du championnat russe qui jouera la Ligue des champions cette saison. Le Brésilien disposera d'un meilleur contrat que celui qu'il avait en Espagne (6 millions annuel + primes) et il a obtenu des garanties de jeu. Deux éléments non négligeables pour l'ancien Girondins qui souhaite enchaîner les matches et retrouver la Seleçao, lui qui a déjà été appelé en sélection mais qui n'a pas encore joué de match officiel avec le Brésil.