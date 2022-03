[Info Téléfoot] Karim Benzema "se tient prêt" pour les Bleus

De retour en forme avec le Real Madrid, Karim Benzema ne fait pourtant pas partie de la liste de Didier Dechamps pour les prochains matchs des Bleus. Peut-il faire son retour en équipe de France ?

Il espérait pourtant un retour. Malgré les absences d'Alexandre Lacazette et Olivier Giroud, Didier Deschamps a décidé de se passer une nouvelle fois de Karim Benzema pour les prochaines rencontres de l'équipe de France comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. L'attaquant du Real Madrid portera-t-il encore le maillot bleu ?

"Je me tiens prêt"



Mardi soir, les madrilènes étaient à Dortmund pour affronter le Borussia en Ligue des Champions. Une nouvelle fois décisif avec son club, Karim Benzema attendait la liste de Didier Deschamps pour les prochains matchs des Bleus contre la Bulgarie et les Pays-Bas. Après la rencontre, l'avant-centre a tenu a rappelé au micro de Téléfoot combien il rêverait de rejoindre ses camarades internationaux. "Le sélectionneur a dit que j'étais à nouveau sélectionnable. Je fais le travail en club. On attend tous la sélection. J'aime l'équipe de France" assuré Karim Benzema.



"On joue au foot pour ça. Je joue au Real Madrid, dans un grand club. Et j'aime mon pays. Le sélectionneur fait des choix. En ce qui me concerne, je me tiens prêt" a confié l'attaquant madrilène au sortir du nul (2-2) face au Borussia Dortmund. Deux jours plus tard, le sélectionneur de l'équipe de France n'a pas fait appel à lui.

Téléfoot a également interrogé Antoine Griezmann, meilleur joueur de l'Euro 2016. "Je pense que c'est un grand attaquant et chaque équipe aimerait l'avoir. Ensuite, c'est au sélectionneur de décider" a expliqué avec un sourire celui qui est devenu le leader d'attaque en l'absence de Karim Benzema.



"Cette petite affaire..."



Un an après sa dernière sélection en équipe de France (avec un doublé à la clé), les dirigeants du football français ne ferment pas la porte à un retour de la star mais attendent la décision de justice dans l'affaire de la sextape. "Je ne fais que des choix sportifs qui s'appuient sur différents critères (...) Karim Benzema peut porter à nouveau le maillot de l'équipe de France. Il n'y a pas de situation définitive" a indiqué Didier Deschamps, peut-être toujours heurté par les propos du joueur dans la quotidien espagnol Marca juste avant l'Euro ("Deschamps a cédé a une partie raciste de la France" avait-il déclaré).

Même son de cloche du côté de Noël Le Graët. "Ce n'est pas encore le moment. Il y a encore cette petite affaire qui est en cours et qui aura une fin. Il n'a jamais posé de problème dans le groupe et il faut que cette affaire soit complètement éclaircie" a indiqué le président de la FFF au sujet du numéro 9 de la Casa Blanca et de son retour avec les Bleus.

Dès le 14 octobre, l'annulation totale de l'affaire de la sextape pour vice de procédure sera étudiée. Le dossier pourrait alors être clôt. Pas sûr qu'il le soit dans la tête de Didier Deschamps, même à ce moment là.