[Info Téléfoot ] Leonardo et Garcia pour incarner le nouvel OM ?

Alors que la vente de l'OM n'est pas totalement finalisée, l'avenir du club se prépare déjà en coulisses.

L’Olympique de Marseille, qui se déplace ce soir à Nice lors du dernier match de la 4ème journée de Ligue 1, va rentrer dans un nouveau cycle avec l’arrivée aux commandes du milliardaire américain de Franck McCourt. De quoi attiser tous les fantasmes du côté de la Cannebière…



Le nouveau propriétaire du club Phocéen semble très ambitieux avec son « OM Champion Project » et a déjà commencé à remanier le staff avec l’arrivée aux manettes d’un nouveau président, Jacques-Henri Eyraud. Ce ne serait qu’une première pierre avant des modifications en profondeur dès le mercato hivernal.



Leonardo et Garcia espérés, Schweini contacté

S’il vient tout juste d’arriver comme directeur sportif, le suisse Gunter Jacob serait pourtant déjà sur la sellette. Il se murmure que la nouvelle direction aurait contacté le brésilien Leonardo qui, à la recherche d’un nouveau challenge, ne serait pas insensible au projet marseillais.



Sur le banc, les choses pourraient également bouger. Franck Passi n’est considéré que comme un intérimaire par le club qui aurait établi une liste de six techniciens pour prendre sa succession avec une priorité, Rudi Garcia. L’ancien entraîneur de Lille et de l’AS Roma est aujourd’hui libre de tout engagement, une possible très bonne pioche.



Enfin, sur le terrain, quatre joueurs sont attendus dès janvier avec la volonté de marquer le coup avec l’arrivée d’une tête d’affiche. Le champion du monde Bastian Schweinsteiger, placardisé à Manchester United et contacté dans les derniers instants du mercato, pourrait ainsi être relancé selon nos informations.



Une chose est sûre, on a pas fini d’entendre parler de l’OM dans les prochaines semaines, comme d’habitude finalement.