[Info Téléfoot] : Liverpool fait une offre de 60 millions pour Thomas Lemar !

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Cela pourrait être la grosse information de cette fin de Mercato. Selon nos informations, la direction des Reds, qui suit Thomas Lemar depuis un moment, serait passée à l’action pour recruter le milieu offensif gaucher de l’AS Monaco.









Une proposition de 60 millions d’euros

En une saison avec le club du rocher, Thomas Lemar a mis tout le monde d’accord. Devenu international, le joueur de l’ASM est convoité par les plus grands clubs d’Europe. A quelques jours de la fin du Mercato, Liverpool a proposé 60 millions au club du rocher pour sa pépite de 21 ans.









Lemar tenté par le challenge à Liverpool

A l’heure actuelle, le club réfléchit encore à cette proposition, d’autant plus que les Reds ne sont pas les seuls sur les rangs. Arsenal et Tottenham souhaitent aussi recruter Lemar. Mais, le joueur serait plus emballé à l’idée de rejoindre la Mersey et le club entraîné par Jurgen Klopp. Il reste à peine trois jours pour que toutes les parties se mettent d’accord sur le transfert ou non du talentueux numéro 27 de l’ASM.