Info Téléfoot : Mendy de retour à Nice ?

Selon nos informations, Nampalys Mendy pourrait revenir dans les prochaines heures à Nice via un prêt avec option d’achat. Les discussions sont engagées, même si d’autres clubs français et à l’étranger sont également sur les rangs.

Joint au téléphone, son conseiller Yacine Ayad nous fait le point sur la situation : « Je suis toujours en négociations avec Nice. Ce serait une grande fierté pour le joueur et pour moi-même qu’il revienne car c’est comme s’il n’avait jamais quitté le club qui l’a fait grandir. On doit beaucoup à Nice. Et s’il y a 1% de chance de rejoindre le GYM, on la saisira. »

















Rappelons que Nampalys Mendy avait quitté l’OGC Nice à l’été 2016 pour rejoindre Leicester en Premier League.