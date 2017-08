[Info Téléfoot] Nathaël Julan a la cote !

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Après Vikash Dhorasoo, Mamadou Niang, Lassana Diarra ou encore Paul Pogba, la dernière pépite du Havre se nomme Nathaël Julan. Et cet espoir du football français fait déjà l'objet de nombreuses convoitises.

Un pur produit du HAC

Né le 19 juillet 1996 à Montivilliers en Seine-Maritime, Nathaël Julan est un pur produit de la formation havraise : il est arrivé dans le club doyen du football français à l'âge de huit ans. Il y a fait toutes ses classes et a débuté en équipe première le 2 octobre 2015.



Après la signature de son premier contrat pro le 30 juin 2016, il a intégré de manière plus régulière l'équipe une du club normand, jouant 25 matches toutes compétitions confondues, en 2016-2017, pour un total de six buts.



Cinq buts en 130 minutes de jeu

Et cette saison, Nathaël Julan est la révélation de la Ligue 2 ! En seulement 130 minutes de jeu, toutes compétitions confondues, et avec une seule titularisation en trois matches, il a déjà fait trembler les filets à cinq reprises. Il s'est notamment illustré en Coupe de la Ligue contre Nîmes avec un doublé salvateur !



Et comme si cela ne suffisait pas, il a remis ça trois jours plus tard contre le Paris FC avec, là encore, un nouveau doublé.



Crystal Palace et Stoke City le suivent de près

Alors forcément, quand un jeune joueur affole les compteurs, il attire l'attention. Et Julan est déjà dans le viseur de plusieurs clubs anglais. Il y a tout d'abord Crystal Palace qui songe au jeune attaquant havrais. Julan mesure 1,98 m et son profil plaît aux recruteurs de la Premier League. Ce n'est pas un hasard si en plus de Crystal Palace, Stoke City, Norwich, Middlesbrough et Wolverhampton pistent également le joueur.



Des clubs français s'intéressent également Nathaël Julan qui est sous contrat jusqu'en 2019, d'autant que le jeune havrais n'est pas opposé à un départ surtout si cela lui permet de rejoindre un grand championnat et de franchir un cap.