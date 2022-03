[INFO TELEFOOT] PSG-Coutinho : ça discute

Selon les informations de Téléfoot, des discussions ont été lancées entre le PSG et le clan de Philippe Coutinho. Une piste dévoilée dimanche dernier dans l'émission.

Comme le révélait déjà Téléfoot dans son émission datant de dimanche dernier, le PSG a bel et bien fait de Philippe Coutinho une de ses cibles privilégiées pour la saison prochaine. Ce samedi, Téléfoot vous apporte quelques précisions supplémentaires sur l’un des feuilletons animant le club de la capitale.





Des discussions en cours

Si Kylian Mbappé demeure le dossier prioritaire des dirigeants Qatari, Philippe Coutinho est un autre gros client visé pour renforcer l’effectif d’Unai Emery. Le milieu offensif de Liverpool, qui a fêté ses 25 ans le mois dernier, est un pilier de l’équipe entraînée par Jürgen Klopp et il a notamment marqué 13 buts en Premier League la saison dernière, contribuant à la très belle quatrième place obtenue par les Reds. Selon nos informations, des discussions ont bel et bien été lancées depuis quelques jours entre les deux parties.





Paris prêt à mettre 80 millions d’euros sur la table

Le PSG a officialisé sa première recrue cette semaine (le défenseur Yuri Berchiche) mais il est encore à la recherche d'une star apte à devenir le visage du projet futur sportif. Pour Philippe Coutinho, éblouissant depuis plusieurs années, le club français est prêt à mettre 80 millions d’euros sur la table. Pour l’heure, Liverpool ne veut pas entendre parler d’un départ de sa star et aimerait plutôt la prolonger avec une revalorisation salariale à la clef afin qu’elle reste une saison de plus. Actuellement, Coutinho émarge à un salaire atteignant les 8 millions d'euros nets par an et demeure engagé avec les Reds jusqu’en 2022.





Le dossier Mbappé en stand-by

Il faut toutefois garder à l’esprit que l’éventuelle signature de Philippe Coutinho ne barrerait pas la route à Kylian Mbappé, bloqué par l’AS Monaco ne désirant pas le vendre au PSG pour le moment. S’il y a possibilité d’obtenir les deux, Antero Henrique ne se privera pas.