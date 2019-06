FC Barcelone : Iniesta devrait manquer Chelsea

Selon le quotidien Marca, Andrés Iniesta souffrirait d'une déchirure à une cuisse et manquerait « au moins trois semaines » de compétition, le privant du match retour de Ligue des champions contre Chelsea.

20e minute de jeu du match FC Barcelone - Atlético de Madrid (1-0) dimanche. Suite à un duel avec Sime Vrsaljko, le Blaugrana Andrés Iniesta stoppe sa course et setient derrière la cuisse droite. Dix minutes plus tard, le milieu de terrain a dû quitter prématurément ses partenaires. Alors que le club a évoqué « une lésion au biceps fémoral de la cuisse droite », le quotidien Marca, sur son site internet, a annoncé une indisponibilité « d'au moins trois semaines ». Catalunya Radio annonce une petite lésion et une absence de trois à quatre semaines.











Privé de Chelsea

Voilà une mauvaise nouvelle pour le Barça. Si le temps de l'indisponibilité s'avère exacte, Iniesta ne devrait pas être remis pour affronter Chelsea, le 14 mars prochain au Camp Nou, en 8es de finale retour de la Ligue des champions. Au match aller, les Catalans avaient arraché le nul (1-1) à Stamford Bridge. Lionel Messi ayant répondu à Willian.

« Nous perdons un joueur unique »

« Sans Iniesta, nous perdons un joueur unique, inégalable. Il est très difficile de trouver un remplacement parce qu’il est unique au monde », a regretté le coach catalan Ernesto Valverde après la rencontre. Dimanche, c'est André Gomes qui a pris le relais d’Andrés Iniesta, lorsque ce dernier est sorti. Ousmane Dembélé, lui, est resté sur le banc de touche et ne sera, du reste, pas rentré sur la pelouse. Le Français pourrait néanmoins avoir une carte à jouer face à Chelsea, car Philippe Coutinho n’est pas qualifié pour la C1 avec le FC Barcelone. A suivre.