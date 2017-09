Insolite: Ronaldo affiche sa Chiron à 2,4M€

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Toujours enclin à afficher sa réussite, la star du Real Madrid a dévoilé sur les réseaux sociaux sa nouvelle acquisition. Une acquisition à 2,4M d'euros.

Ronaldo aime les grosses cylindrées



Grand amateur de voitures, Cristiano Ronaldo s’est fait un nouveau plaisir. C'est sur son compte Instagram, via une photo et une vidéo, que le Ballon d'Or a dévoilé son dernier achat. Une Bugatti Chiron, dernier né de la marque française, dont le prix d'achat est estimé à 2,4 millions d'euros.

✈️





Des caractéristiques proches d'une Formule 1



On le savait ambassadeur de la voiture, produit dans les ateliers de Bugatti en Alsace. L’attaquant du Real Madrid avait notamment participé à un essai sous forme de clip promotionnel du modèle. Cette fois , c'est dans son garage que se trouve la Chiron, le dernier bijou produit par Bugatti. Pour les amateurs de belles cylindrées, voici quelques chiffres à-même de vous faire rêver: la Chiron développe 1.500 chevaux et a des caractéristiques proches d’une Formule 1. Il ne lui faut que 2,5 secondes pour passer de 0 à 100 km/h et seulement 13,6 secondes pour atteindre les 300 km/h. Cette bête de course peut atteindre la vitesse de 420 km/h.

New animal in the building Bugatti Chiron 🎉🎉🎉✌️👌✈️





Une Ferrari F2 TDF au début du mois



Au début du mois de septembre, Cristiano Ronaldo s’était déjà offert un somptueux bolide. CR7 avait en effet accueilli dans son garage une Ferrari F12 TDF, d’un bordeaux du plus bel effet. Une supercar produite à seulement 799 exemplaires, dotée d’un V12 de 780 chevaux, estimée à plus de 300 000 euros.