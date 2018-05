Insolite : La 13ème Ligue des Champions pose un problème aux Merengue

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

C’est ce qui s’appelle avoir des problèmes de riche. Avec 13 C1 remportées, le Real Madrid est de loin le plus le plus titré au niveau des Ligues des Champions. Mais la Casa Blanca n’a pas assez de place pour exposer son dernier trophée au côté de ceux préalablement gagnés.





Une vitrine avec trop de Coupes aux grandes oreilles

Voilà un problème que beaucoup de clubs européens rêveraient d’avoir. En remportant la Ligue des Champions, le Real est venu compléter sa magnifique galerie, mais les fans des Merengues vont sans doute devoir patienter pour contempler ensemble toutes les répliques de la Ligue des Champions que le club a remportées.

En 2014, suite à la Decima, le Real avait créé un espace où étaient exposées les 10 coupes aux grandes oreilles gagnées. Mais à ce moment-là personne ne devait imaginer que 4 ans plus tard, 3 trophées supplémentaires viendraient s’ajouter dans cette vitrine devenue trop petite pour le palmarès grandissant du Real de Zidane. Du coup, il n'y a pas assez de place dans le musée madrilène pour voir les 13 Ligues des Champions côte à côte comme l'indique Marca.









Attention, Zidane ne s’arrête plus de gagner

La solution choisie par la direction du club madrilène est d’exposer momentanément la 13ème Ligue des Champions de manière isolée, le temps de rebâtir un espace plus grand où mettre tous les trophées comme le révèle le quotidien Marca. Mais il faudra sans doute créer cette fois une pièce bien plus grande.

Les succès de Zidane sont en effet considérables depuis son arrivée sur le banc madrilène. En plus des 3 Ligues des Champions consécutives, l’ancien numéro 5 du Real a aussi gagné une Liga, deux supercoupes d’Europe, une Supercoupe d’Espagne, et deux Coupes du monde des Clubs. Ses 9 trophées en 2 ans et demi sont tout simplement remarquables, et à ce rythme l’architecte de la salle des trophées du Real Madrid devrait peut-être créer une grande pièce « Coupes de Zidane » étant donné les titres que ce dernier collecte...