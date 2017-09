Insolite: Vivre près du Parc des princes ou Roudourou, combien ça coûte?

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Le site internet seloger.com s'est penché sur le prix de l'immobilier à proximité des stades de Ligue 1. Sans surprise, c'est aux abords de Louis II, où évolue l'AS Monaco, que vous devez débourser le plus d'argent pour acheter un logement. A contrario, les alentours du Roudourou sont très bon marché.

Le site seloger.com s'est fendu d'une étude sur les prix du mètre carré à proximité immédiate des stade de Ligue 1.

Des disparités importantes, forcément



Quoi de mieux pour un supporter passionné que de loger à proximité immédiate du stade son club de coeur? Rien vraisemblablement même si toutes les passions ne sont pas égales devant le porte-monnaie. Le site internet seloger.com s'est penché sur le prix de l'immobilier à proximité des stades de Ligue 1 et les disparités sont fortes dès lors que l'on se trouve dans une grande ou une petite ville.

Monaco ne connaît pas la crise



Sans surprise, c’est à Monaco que l’amour du foot se paie le plus cher. Pour espérer s’installer à côté du stade Louis II, il vous en coûtera 41.400€ du m2 ! A l’image du championnat de la la saison passée, le club de la Principauté devance le Paris Saint-Germain. Le Parc des princes, situé dans le très coûteux et bourgeois XVIe arrondissement, voit le prix du foncier s’élève à 9.126€/m2. Enfin, sur la troisième marche de ce podium des prix immobiliers figure Lyon avec 4.597€/m2 dans le quartier du Groupama Stadium. Une tête devant Nice et la zone de l’Allianz Arena qui affiche 4.057€/m2.

Le Roudourou, le bon plan



Les propriétaires les plus chanceux sont de toute évidence les supporters de Guingamp dont les environs du stade du Roudourou ne coûtent que 964€/m2. Loin devant Saint-Etienne (1.430€/m2) et Troyes (1.543€/m2) qui les précèdent au classement.