Insolite : Après le sosie de Messi, voilà celui de Ronaldo !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Téléfoot.fr vous racontait il y a peu, qu’un Iranien ressemblait tant à Lionel Messi qu’il avait été arrêté. Et bien, Cristiano Ronaldo a lui aussi un sosie, qui se trouve également en Iran !

A défaut d’être un grand pays de football, l’Iran est peut-être un grand pays de sosies ! Après celui deLionel Messi, dont nous vous avions parlé récemment, voici que dans les rues de Téhéran, on pouvait voir un sosie de Cristiano Ronaldo ! La lutte entre les deux derniers Ballon d’Or ne se passe pas que sur le terrain visiblement !





Pris en photo lors du vote pour l’élection présidentielle

Ce week-end, ont lieu les élections présidentielles en Iran. Les votes ont commencé ce vendredi, et une information s’éloignant du cadre politique commence à faire le tour des rédactions. On aurait aperçu Cristiano Ronaldo près des bureaux de vote ! Plus sérieusement, son sosie a été repéré à Téhéran.

Le jeune homme s’appelle Reza Alireza Lou et comme vous pouvez le voir, il ressemble à la star portugaise du Real Madrid. D’ailleurs il cultive les similitudes avec le numéro 7 merengue, allant jusqu’à copier son look ainsi que ses coupes de cheveux.









Selfies, photos et popularité…

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler d’une personne ressemblant à CR7. Il y a quelques années, Yanis un Français fan du Portugais, allait même jusqu’à forcer la ressemblance avec son idole. Le jeune homme avait même pu rencontrer Ronaldo en 2011 par l’intermédiaire d’un concours qu’il avait remporté.

On ignore si Reza Alireza Lou aura la chance de connaître un jour l’attaquant du Real, mais en tout cas l’Iranien profite de sa popularité en prenant des selfies avec tous ceux qui souhaitent poser avec lui ! En ce qui le concerne cependant, il n’a pas eu à connaître les mêmes mésaventures que le sosie de Messi. Même si cela compte pour du beurre, dans la guerre des sosies, CR7 mène aux points devant la Pulga !