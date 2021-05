Insolite - Aston Villa : Un maillot offert au Royal Baby !

Lundi 22 juillet, la duchesse de Cambridge a donné naissance au premier enfant né de son union avec le Prince William. L'Angleterre n'a de mots que pour le nouveau-né, le club d'Aston Villa a voulu participer à l'évènement.

La naissance du fils du Prince William et de Kate Middleton a provoqué la clameur du peuple britannique. La venue au monde du Royal Baby était attendue par tout un peuple et en toute logique, la presse anglaise a consacré ce mardi ses unes au premier enfant du couple le plus connu de Grande-Bretagne.



Aston Villa s'associe à la fête

Le Prince William est un supporter affirmé de l'équipe d'Aston Villa. Le club a donc tenu à féliciter le nouveau père de famille. Ainsi, la formation anglaise a envoyé au couple un ensemble complet des Villans. La tenue est bien entendu destinée au garçon tout juste âgé d'un jour.



Floqué HRH

Le club de Birmingham a expliqué sur son internet qu'il espérait que le fils du Prince William supporterait également Aston Villa. Cette tenue, floquée du numéro un et portant l'inscription HRH (« His Royal Highness », son Altesse royale), est un premier présent pour essayer de le convaincre.



C'est un des nombreux cadeaux que recevra le nouveau-né le plus célèbre d'Angleterre.