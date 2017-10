Insolite : quand Aubameyang accuse le jus d'orange marocain

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Samedi soir, le Gabon a subi une lourde défaite sur la pelouse du Maroc. Il paraîtrait que c'est à cause du jus d'orange consommé lors du petit-déjeuner.

Le Maroc d'Hervé Renard a fait un grand pas vers la qualification pour la prochaine Coupe du monde en battant le Gabon à Casablanca grâce à un triplé de Khalib Boutaïb. Mais Pierre-Emerick Aubameyang a trouvé une explication à la déroute de son équipe.





Une histoire de jus d'orange

On sait peut-être pourquoi le Gabon a été surclassé par le Maroc à Casablanca, samedi soir, dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2018. L'explication, fournie par Pierre-Emerick Aubameyang, a de quoi prêter à sourire. Quelques heures avant le match, il avait tweeté : "Moitié de l'équipe + le staff mal de ventre incroyable le jour du match. Ah non c'est fort. Quel sacré jus d'orange ce matin."



La défaite

Dans la soirée, donc, les Gabonais ont été largement dominés par les Marocains, qui ont pu compter sur un Khalib Boutaïb très en forme pour l'emporter et prendre la tête du Groupe C. Serait-ce à cause de ce fameux jus d'orange ? Il semblerait selon Denis Bouanga, coéquipier de Pierre-Emerick Aubameyang, qui en a remis une couche après la rencontre, confirmant que, oui, peut-être, il y avait un truc dans le jus d'orange.



Benatia répond avec humour

Plutôt que de tomber dans la polémique, Medhi Benatia a répondu aux "accusations" de Pierre-Emerick Aubameyang sur le ton d'humour, postant une vidéo où il affirme que ce n'était pas le jus d'orange le problème, mais le thé. Plutôt bien trouvé.