Insolite – Besiktas-Leipzig : Timo Werner remplacé à cause du bruit… des supporters

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

C'est sans doute une première dans l'histoire de la Ligue des champions : un joueur remplacé à cause du bruit des supporters… Telle est la mésaventure arrivée à Timo Werner lors de Besiktas-Leipzig.

A priori, rien ne prédestinait le match de Ligue des champions entre Besiktas et Leipzig à entrer dans l'histoire. Mais voilà qu'un fait insolite en fait désormais une rencontre mémorable.



Werner remplacé dès la 31e minute !

Sur la planète football, on sait qu'un déplacement en Turquie n'est jamais facile, surtout que les supporters sont chauds bouillants ! Et l'équipe du RB Leipzig, novice en Ligue des champions, vient d'en faire les frais et en particulier son jeune attaquant allemand, Timo Werner.



A 21 ans et alors qu'il a déjà remporté la Coupe des confédérations avec l'Allemagne, Timo Werner n'a pas pu supporter l'ambiance mise par les supporters de Besiktas au Vodafone Park.



Après le début du match, il a rapidement demandé à son staff de lui fournir des boules Quies afin de se protéger du bruit ! Mais ce subterfuge fut hélas vain pour Werner. Et c'est ainsi qu'il fut remplacé dès la 31e minute de jeu par son entraîneur.



"Je n'avais jamais vu une telle ambiance"

Après la rencontre, le joueur s'est expliqué devant les médias : "Je n'avais jamais vu une telle atmosphère. Je ne pouvais pas me concentrer sur le match. Je ne me sens toujours pas bien".



Son entraîneur, Ralph Hasenhuttl, a immédiatement pris sa défense, abondant dans le sens de son attaquant : "C'est impossible de préparer votre équipe à une atmosphère comme ça. Il y avait un bruit étourdissant et au début du match nous avons été un peu affectés."



Timo Werner sera sans doute plus tranquille le 21 novembre prochain lorsque Leipzig se rendra sur la pelouse de Louis-II pour y affronter l'AS Monaco.