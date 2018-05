Insolite : Bolt s’entraîne en Norvège avec un club de première division

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

L’homme le plus rapide du monde court toujours après son rêve de devenir footballeur. Après des essais et des séances d’entraînement en Allemagne et en Afrique du sud, il est actuellement en Norvège.

Après une brillante carrière sur les pistes, le Jamaïcan Usain Bolt rêve d’enchaîner avec une carrière dans le football. Depuis plusieurs mois, le sprinteur multiplie les entraînements au sein de clubs professionnels, et cette fois-ci c’est l’équipe de Stromsgodset qui l’accueille pour un nouveau test.





Un entrainement avec les pros avant un match contre les U19

Comme lors de sa carrière dans le monde de l’athlétisme, Usain Bolt ne ralentit pas dans sa volonté de percer dans le football à 31 ans. Il s’entraîne avec le club de Stromsgodset qui a fini 12ème du championnat norvégien. Floqué du numéro 9.58 (son record du monde sur 100mètres) il a participé sérieusement à une séance d’entraînement mercredi.

Selon le président du club Jostein Flo, Usain Bolt possède un potentiel « C’est un bon footballeur, sinon il ne s’entraînerait pas avec nous. » Le Jamaïcain jouera aussi ce jeudi contre les moins de 19 ans norvégiens lors d’un match amical.





« Peut-être qu’un club verra quelque chose et me donnera ma chance »

En plus de cette rencontre, Bolt sera le capitaine d'une formation de célébrités qui jouera le 10 juin prochain un match de charité à Old Trafford au profit de l’Unicef. Ce sera une nouvelle occasion pour lui de montrer ses talents de footballeur, dans une période où les recruteurs du monde entier sont à l’affût de talents pour la saison prochaine.

En marge de l’entraînement avec le club de Stromsgodset, Usain Bolt a déclaré en toute humilité que « peut-être qu’un club verra quelque chose et me donnera ma chance. » En tout cas sa présence au sein du club professionnel norvégien a évidemment fait sensation d’autant plus que les joueurs n’étaient pas au courant de son arrivée comme le raconte le président du club : « On leur avait dit qu’un joueur allait venir faire un essai et qu’il était très rapide […] quand la porte s’est ouverte et que Bolt est entré, ça a été un choc pour eux, ils n’arrivaient pas à y croire. »