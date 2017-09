Insolite : quand Bordeaux trolle le PSG sur l'affaire du penalty

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Une semaine après l'affaire du penalty ayant fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours, Bordeaux s'est permis de troller le PSG à son tour durant le match entre les Girondins et Guingamp.





Rappel des faits

L'altercation, sans nul doute à nuancer, entre Neymar et Cavani durant le choc entre le PSG et l'Olympique Lyonnais n'est toujours pas oubliée. Elle a pourtant tout d'anodin. Après un penalty obtenu par Mbappé, l'Uruguayen n'a pas voulu donner le ballon au Brésilien qui voulait le transformer. Cette affaire a noirci les colonnes des médias pendant toute la semaine et le community manager de Bordeaux n'a pas manqué de remettre un peu d'huile sur le feu.



Le troll

Effectivement, durant la rencontre entre Bordeaux et Guingamp, les Girondins ont obtenu un penalty et, alors que Malcom est habitué à les tirer, le Brésilien a laissé le ballon à Nicolas De Preville (qui l'a finalement manqué). Ce qui a fait réagir le CM du club en direct : "Malcom a laissé le ballon à Nicolas De Préville. On voit pas ça partout." Le PSG, Unai Emery, Neymar et Cavani apprécieront.





Déjà moqué par l'OM

Cette affaire du penalty avait déjà provoqué des réactions humoristiques. On se souvient encore de l'échange entre le PSG et l'OM à ce propos. Sinon, d'une manière plus sérieuse, Neymar a présenté ses excuses et on attend maintenant le prochain penalty du club de la capitale avec impatience. Qui va le tirer ?