Insolite / BUZZ - A presque 51 ans, Kazuyoshi Miura signe un nouveau contrat avec Yokohama

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Kazuyoshi Miura, une prolongation à l’âge de 51 ans





Alerte coup de jeune. A l’âge canonique de 50 ans, 51 le mois prochain, le Japonais Kazuyoshi Miura a signé un nouveau bail avec son club du Yokohama FC, un club de deuxième division japonaise.





Devenu le joueur le plus âgé à avoir disputé un match de football professionnel en mars 2017, à l’âge de 50 ans et 7 jours, à la place de l’Anglais Stanley Matthews qui détenait ce record depuis 1965 et son passage par Stoke City, Miura est également le plus vieux buteur de l'histoire du football professionnel.





Ce nouveau deal permettra à l’attaquant, qui a la particularité d'avoir débuté sa carrière en 1986 au sein du club brésilien du Santos FC, de disputer une 33e saison en tant que joueur professionnel.





"Je jouerai toujours avec mon cœur et j’espère continuer à progresser en tant que joueur", a précisé Miura à l’agence de presse Kyodo News Agency.

Capé à 89 reprises avec la sélection nationale du Japon entre 1990 et 2000 (55 buts), où il s'était distingué en marquant 14 buts lors de la campagne de qualification à la Coupe du monde 1998 (dont un sextuplé face à Macao le 22 juin 1997), Miura figure à la 6e place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la J-League, la première division japonaise. Passé par le Brésil, le Japons





Le parcours de Kazuyoshi Miura

Né le 26 février 1967 (Préfecture de Shizuoka)

Sélection nationale du Japon :

89 sélections (1990/2000)

55 buts

Parcours en club





1986 - Santos

1986 - Palmeiras

1986 - Matsubara

1986 - Clube de Regatas Brasil





1987/1988 - Esporte Clube XV de Novembro

1988/1989 - Coritiba

1990 - Santos FC

1990/1998 - Tokyo Verdy (anciennement Yomiuri Club entre 1969 et 1991 et Verdy Kawasaki entre 1992 et 2000)





1994/1995 - Genoa (prêt)

1995/ 1998 - Tokyo Verdy

1999 - GNK Dinamo Zagreb (Croatia Zagreb entre 1993 et 2000)

1999/2000 - Kyoto Purple Sangra



2001/2005 - Vissel Kobe

2005 - Yokohama FC

2005 - Sydney FC (prêt)

2005 - Yokohama FC