Insolite / Buzz - Balotelli interpelle Neymar sur Instagram et met son grain de sel dans l'affaire du penalty

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Balotelli glisse un message mystérieux à Neymar

Les footballeurs et les réseaux sociaux, on remet ça. Deux jours après l'histoire du penalty ayant mis en scène Edinson Cavani et Neymar, Mario Balotelli s'est invité dans la danse.

A travers un post effectué dans sa story Instagram, l'international italien a donné son avis sur la question et il est plutôt clair : "@Neymar, tu ne devrais même pas demander de les tirer", a interpellé l'international italien.

Alors dans quel sens prendre ce message ? Est-il en faveur du Brésilien ou justement contre ? Difficile à dire.