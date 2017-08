Insolite / Buzz - Bundesliga : Après avoir fêté son but en faisant la toupie, Nicolai Müller se rompt le genou et sera absent 7 mois

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

En voulant fêter son but marqué lors de la rencontre de Bundesliga entre Hambourg et Augsburg, le week-end dernier, Nicolai Müller s’est gravement blessé au genou. L'international allemand sera absent pendant sept mois.

Müller : la célébration toupie qui tourne mal





Passer du bonheur absolu au désarroi : voilà ce qu’a vécu le pauvre Nicolai Müller le week-end dernier. Auteur du seul but de la rencontre entre Hambourg et Augsburg, lors de la première journée de Bundesliga, l’international allemand s’est blessé au genou droit en fêtant son but d’une manière peu académique. Le joueur du HSV a mimé une toupie, avant d’effectuer un saut de cabri près du poteau de corner.





Mal lui en a pris. A cause d’une mauvaise réception après son saut, son genou droit n’a pas résisté à la pirouette. Le bilan est dramatique : une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit et une absence de sept mois. Müller passera sur la table d’opération.





"Le diagnostic est un grand choc pour nous, c’est un coup dur pour commencer la saison et particulièrement pour Nicolai. Nous lui souhaitons un rétablissement. On va le soutenir du mieux possible", a indiqué Jens Todt, le directeur sportif du HSV.



















La vidéo de la blessure (beIN Sports)