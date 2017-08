Insolite / Buzz – Hacké, le compte Twitter du Barça annonce la signature de Di Maria

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Le Barça victime d'un piratage





Cela ne va pas fort du côté du FC Barcelone. Au centre de l’actualité, après avoir porté plainte contre son ancien joueur Neymar tout en lui réclamant le versement de 8,5 millions d’euros, le club catalan a vu ses comptes Twitter et Facebook être piratés dans la nuit de mardi à mercredi.





Parmi les tweets relevés, c’est celui de la fausse arrivée d’Angel Di Maria qui a le plus fait parler de lui. Le FC Barcelone, qui a repris la main sur son compte à 6h03 du matin, a reconnu le piratage. "Notre compte a été piraté cette nuit. On met tout en œuvre pour résoudre ce problème aussi vite que possible. Merci pour votre patience", a écrit le club sur son compte.





Le célèbre groupe de hackers, Security Group, qui officie depuis environ trois années sur la Toile a reconnu être à l’origine de ce piratage nocturne. Ce groupe avait déjà piraté un nombre de comptes importants lors des derniers mois : ceux de la chaîne CNN, de nombreux programmes de HBO dont celui de Game Of Thrones, ceux de Netflix, Marvel, Playstation et plus récemment les comptes personnels de Marck Zuckerberg, le fondateur de Facebook et celui de Wikipedia, Jimmy Wales.















Les tweets du hacking :