Insolite / Buzz - Ligue 1 : Les supporters de l'OL brandissent leur maillot et rendent hommage à Fekir

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Les supporters de l'Olympique Lyonnais ont rendu hommage à Nabil Fekir et sa célébration lors du derby en brandissant leur maillot à la 18e minute de la rencontre entre l'OL et Montpellier (0-0), dimanche.

Fekir honoré par le Groupama Stadium

Les supporters lyonnais ont tendu hommage à Nabil Fekir. Suspendu et donc absent lors de la rencontre OL / Montpellier (0-0), jouée dimanche après-midi au Groupama Stadium, l'international français a une nouvelle fois fait parler de lui pour sa célébration - il avait levé son maillot vers les supporters de l'AS Saint-Etienne après avoir marqué le 5e but lors du derby (0-5) - désormais encrée dans tous les esprits.

Pour rendre grâce à leur capitaine, digne successeur de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui s'étaient prêtés à l'exercice en cette année 2017, les supporters rhodaniens ont levé leur maillot à la 18e minute de la rencontre et donc imité en masse cette célébration dont on parle encore. L'image est totalement saisissante.

Sorti par Bruno Génésio après l'envahissement de la pelouse de Geoffroy-Guichard par les supporters de Saint-Etienne, Nabil Fekir va être entendu par la Commission de Discipline de la LFP le jeudi 30 novembre prochain à propos de ce geste.













Nabil Fekir avec les supporters lyonnais













L'hommage des supporters lyonnais à Fekir :