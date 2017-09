Insolite : mais c'est quoi le CR7 Challenge au juste ?

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Cette semaine, Cristiano Ronaldo a lancé un défi via Instagram à certains de ses amis. Dans quel but ?

Si vous trainez sur les réseaux sociaux, vous êtes peut-être tombés sur une vidéo d'une star en train de réaliser le CR7 challenge, un défi lancé par Cristiano Ronaldo pour promouvoir son nouveau parfum.





Opération promo

Après le Ice Bucket Challenge et le Mannequin Challenge, place au CR7 Challenge. Afin d'accompagner le lancement de son parfum comme il se doit, une corde de plus à son arc au passage, Cristiano Ronaldo a inventé un nouveau défi : celui de faire des jongles devant une caméra. Sur son compte Instagram, non content de montrer toute l'étendue de son talent, le Portugais a nommé plusieurs stars afin qu'elles l'imitent et participent à la campagne promotionnelle virale de son produit.



Les nommés sont…

Pour lancer son CR7 Challenge, Cristiano Ronaldo a donc apostrophé sept de ses amis, à savoir le champion de formule 1 Nico Rosberg, le chanteur Niall Horan, le golfeur Rory McIlroy, le combattant Conor McGregor, le footballeur Miguel Paixao, le Youtuber Callum Airey et Chris Dixon.





Qui a répondu ?

A l'heure où nous écrivons ces lignes, il semblerait que seuls Nico Rosberg et Rory McIlroy aient répondu à l'appel de l'attaquant du Real Madrid et de la sélection portugaise. Les deux athlètes nous prouvent, via une vidéo, qu'ils savent autant maîtriser l'art du jongle que leur propre discipline. Et, bien sûr, ils ont nommé d'autres célébrités afin qu'elles se prêtent au jeu à leur tour.