Insolite : Ces chefs d'Etat fans de football

Nos présidents sont finalement des personnes comme tout le monde, avec leurs passions. Du coup, l'on retrouve plusieurs chefs d'état supporters d'une équipe de football. Certains ont même souvent clairement affiché leurs attachements à un club bien particulier. Voilà quelques exemples de présidents ou de premiers ministres fan d'un club de football.





Emmanuel Macron et son soutien pour l’OM

Le président de la République Emmanuel Macron est un fan de football et plus particulièrement de l'Olympique de Marseille. En vacances dans la ville phocéenne, il en a profité pour rendre visite aux joueurs de l'OM, et même participer à une petite opposition l'espace de quelques instants.









Nicolas Sarkozy, fan du Paris Saint-Germain

L'affection de l'ancien chef de l'état pour le club de la capitale est connu de tous, lorsqu'il en a le temps, il lui arrive d'être présent dans les tribunes du Parc des princes pour suivre son les rencontres de son équipe favorite.













Silvio Berlusconi, indissociable du Milan AC

C'est peu dire que l'homme d'affaire et ancien chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi supporte le Milan AC. Né dans a ville lombarde, il a acheté le club en 1986 qu'il revend en 2016 après 30 ans passé à la tête des Rossoneri. Avec lui l'équipe remporte 5 coupes d'Europe et devient à la fin des années 80 et au début des années 90 l'une des meilleurs formations au monde.









Mauricio Macri de président de Boca à président de l’Argentine

Président de l'Argentine depuis 2015, Mauricio Macri est un passionné de football. Il a d'ailleurs dirigé son club de cœur, Boca Junior entre 1995 et 2008. Sous sa direction, l'actuel chef d'état a vu son équipe favorite remporter 17 titres dont 11 lors de compétitions internationales.









Le « Magpie » Tony Blair, et son amour pour Newcastle

Le membre du parti travailliste Tony Blair a été Premier ministre du Royaume Uni entre 1997 et 2007. Son amour pour Newcastle date de son enfance lorsqu’il accompagnait son père pour aller voir les rencontres.