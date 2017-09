Insolite : Chelsea sauvé par le super-héros Batsman !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Il s’en ait fallu de peu pour que l’Atletico Madrid et Chelsea ne se quittent sur un match nul 1-1. Après l’ouverture du score d’Antoine Griezmann, et l’égalisation d’Alvaro Morata, les deux formations entraient dans le temps additionnel de la rencontre à égalité. Mais c’était sans compter sur un super-héros non masqué qui est venu sauver Chelsea…





Quand tout semble perdu et qu'on a besoin d’un buteur de la 94ème minute...

Quand les choses semblent perdues, vous pensez qu’il n’y a personne pour répondre à nos appels de détresse ? Rassurez-vous ! Chelsea a son super-héros qui peut venir résoudre des situations même complexes ! Metropolis compte sur Superman, Gotham City a Batman, Central City possède Flash, et Londres de Chelsea détient aussi son super-héros, il s’agit de Batsman !

Mais au contraire des héros masqués précédemment cités, celui-ci évolue avec son identité connue du grand public, et ne se cache pas derrière une paire de lunette, ou un masque de chauve-souris. Avec le numéro 23 dans le dos, Michy Batshuayi est donc Bastman le super héros des Blues ! Sa dernière action de génie : le but vainqueur dans les arrêts de jeu contre les Colchoneros. Il a d’ailleurs revendiqué cette action sur son compte twitter avec ces mots : « quand le match a besoin d’un buteur à la 94ème minute, appelez-moi ! »





Déjà 5 buts cette saison

Ce trait d’humour a beaucoup fait réagir sur Twitter et son coéquipier Rudiger n’a pas hésité lui non plus à jouer le jeu en à son tour en demandant à ce que Michy Batshuayi soit appelé « Batsman » ! Les trois points de cette victoire sont d’une grande valeur pour Chelsea dans un groupe très relevé où l’AS Roma est aussi présente.

L’ancien Marseillais a donc bel et bien l’étoffe d’un super-héros pour les Blues. Peu utilisé l’an dernier, le Belge semble avoir gagné la confiance de Conte, comme en témoignent ses apparitions plus répétées depuis le début de la saison. Il en est à 5 buts en 7 matches dont deux comme titulaire. On vous conseille de suivre de près les prochaines actions de Batshuayi, le super-héros Batsman pourrait de nouveau faire parler de lui !













