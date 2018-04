Insolite : Quand le compte twitter de la FA Cup se moque d’Harry Kane

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

L’un des meilleurs buteurs de cette saison en Angleterre n’a pas suffi à aider Tottenham à se hisser en finale de la Cup. Les Spurs ont en effet été éliminés par Manchester United au terme d’une jolie rencontre. Mais au bout de ces 90 minutes, la défense mancunienne a su empêcher Kane de marquer ce qui a inspiré le Community Manager du compte twitter de la FA Cup.





« Smalling a mis Harry Kane dans sa poche »

L’un des duels à surveiller lors de ce match était l’opposition entre Chris Smalling à Harry Kane. Si l’attaquant s’est comme à son habitude montré dangereux, il n’a pas pu tromper De Gea et il a régulièrement trouvé sur sa route le défenseur des Red Devils.

Quelques minutes après l’élimination des joueurs de Pochettino, le compte twitter officiel de la FA cup se permettait de se moquer du numéro 10 de Tottenham via un montage qui suggérait que Chris Smalling avait mis Harry Kane dans sa poche lors de cette rencontre comme vous pouvez le voir ci-dessous :









Harry Kane reste une machine à buts

Cette blague a beaucoup fait parler sur Twitter, les uns s’en prenant au buteur anglais pour son palmares collectif peu rempli, les autres rappelant qu’il est une machine à marquer et que cette demi-finale où il n’a pas trouvé le chemin des filets n’est qu’un accident de parcours.

C’est d’autant plus vrai qu’en 4 matches joués en Coupe d’Angleterre, l’international britannique a marqué 4 buts. Le constat est le même en Ligue des Champions, le buteur de 24 ans affiche une réussite insolente d’un but par match (7 réalisations en 7 apparitions) et Kane est le deuxième meilleur buteur de Premier League avec 26 buts en 33 rencontres, à 3 réalisations seulement de sa performance de la saison passée où il avait fini meilleur buteur du championnat avec 29 buts. Et rappelons également qu’il y un peu moins d’un an, Tottenham battait Manchester United 2-1 en Premier League avec un but de Kane… qui jouait déjà face à Smalling comme vous pouvez le voir ci-dessous.