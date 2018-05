Insolite – Cristiano Ronaldo héros d'un dessin animé

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Cristiano Ronaldo a annoncé avoir signé un partenariat Graphic India, une société de production dans le domaine de la bande dessinée et de l’animation, et avec VMS Communications, une entreprise spécialisée dans les contenus numériques, afin de créer une série : Striker Force 7. Elle sera déclinée en BD, dessin animé, jeux vidéo.



CR7 emballé par le projet

"J'ai toujours été un fan de superhéros et je me réjouis d'aider à créer cette nouvelle série animée. De la même façon que le football relie les cultures et les gens autour du monde, je crois que de grands personnages et héros animés peuvent faire de même et c'est pourquoi je suis emballé de réunir mes passions pour le football et les superhéros par le biais de ce projet et de pouvoir les partager avec mes supporters" a déclaré Cristiano Ronaldo, visiblement très enthousiasmé par ce projet.



"Cristiano Ronaldo a inspiré des millions de gens autour du monde grâce à son engagement, son éthique du travail et sa fabuleuse capacité de jeu. CR7 est un vrai superhéros pour une génération et Striker Force 7 réunira une équipe mondiale de personnages provenant de notre monde (et d'autres mondes), représentant la diversité et l'aspect "cool" de ses millions de supporters" a ajouté Sharad Devarajan, président-directeur général de Graphic India.



Aucune information n'a filtré concernant le synopsis et la date de sortie de cette série animée. Mais un site internet a été créé et il sera bientôt mis à jour : www.strikerforce7.com