Insolite : David Beckham devient ambassadeur du jeu vidéo PES

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

David Beckham a peut-être raccroché les crampons il y a longtemps (avec une ultime pige au PSG en 2013) mais la star anglaise est loin d'en avoir terminé avec l'univers du football. Preuve en est avec un nouveau partenariat signé avec Konami afin d'être une icône de la franchise de jeux vidéo PES.





"C'est un grand honneur"

Konami s'est entendu avec David Beckham, immense star du foot anglais, pour que l'ancien joueur passé par Manchester United, le Real Madrid ou encore le PSG devienne un Ambassadeur Légendaire de PES, franchise de simulation de football virtuel. "C’est un grand honneur de rejoindre l’effectif de joueurs de légende ayant été choisis pas Konami pour devenir les ambassadeurs de PES. Il me tarde de voir ma carrière retranscrite dans ce fantastique jeu, et de travailler étroitement avec une si talentueuse équipe aussi passionnée de footbalI que moi" s'est félicité l'intéressé, qui a signé un deal portant sur plusieurs années.



"David Beckham est une légende"

Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development, est bien évidemment ravi de pouvoir compter sur un tel atout qui parlera aux amateurs du ballon rond. "David Beckham est une légende à plus d'un titre, et nous sommes très heureux de l'accueillir au sein de la famille PES. Sa formidable carrière et ses nombreux accomplissements seront entièrement retranscrits dans PES 2018, et nous sommes impatients de collaborer afin de promouvoir PES 2018 comme la simulation de football ultime". David Beckham apparaîtra à cinq moments clefs de sa carrière dans le mode MyClub de PES 2018, attendu pour le 14 septembre sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 et Xbox 360, sachant qu'une version PC est également prévue.





Aux côtés d'autres stars

David Beckham ne sera pas la seule célébrité sportive à apparaître dans PES 2018. Le beau gosse anglais rejoindra par exemple l'immense Diego Maradona et l'athlète Usain Bolt. Ce dernier sera aussi disponible dans le mode MyClub via un bonus de précommande.