Insolite : la descente vertigineuse de Zidane en tyrolienne ! [Vidéo]

Par Julien Kobana

Suite à un Clasico perdu contre le FC Barcelone, Zinédine Zidane avait bien besoin de se ressources. C’est en famille, du côté de Dubai que l’ancien international français est parti se ressourcer. Enfin pas seulement ! L’activité physique n’est jamais loin pour l’entraîneur du Real…





Une descente en tyrolienne chronométrée à 80 km/h !

Connaissez-vous la Xline Dubai Marina ? Il s’agit de la tyrolienne la plus grande du monde. Comme son nom l’indique, elle se situe à Dubai. Et Zinédine Zidane, présent en vacances aux Emirats Arabes-Unis en a profité pour la tester.

C’est son fils Enzo qui a filmé la scène qu’il a ensuite publié sur les réseaux sociaux ! Et sur les images que l’on vous propose de découvrir, vous pourrez voir Zinédine Zidane en totale confiance prendre la tyrolienne et descendre à 80km/h sur un trajet d’1 kilomètre ! Ouverte au public depuis le 3 décembre, on espère que l’entraîneur du Real Madrid a bien profité de ce moment !









Un retour compliqué en 2018

Car à la reprise, les moments ne risquent pas d’être aussi détendus que celui-ci. Le Real Madrid a vécu un mois de décembre contrasté avec la victoire en Coupe du monde des Clubs contre le Gremio, mais aussi une sévère défaite contre le FC Barcelone lors du Clasico.

Zidane a aussi enregistré les retours de blessure de Kovacic et de Bale, qui permet au Real de compter sur son effectif en intégralité pour la première fois de la saison. Cela sera peut-être de bon augure pour la seconde moitié de saison avec notamment une rencontre choc en huitième de finale de la Ligue des Champions contre le PSG.





