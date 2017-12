Insolite : quand Di Maria aime des photos du Barça après la défaite du Real

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Ancien joueur du Real Madrid, Angel Di Maria a semble-t-il apprécié la victoire du FC Barcelone dans le Clasico.





Pris la main dans le sac

Angel Di Maria semble avoir la mémoire courte. Ancien Madrilène - il a même été de la campagne de la Décima remportée sous les ordres de Carlo Ancelotti, il est peut-être devenu pro-Barça aujourd'hui. C'est du moins ce qui ressort de ses activités sur les réseaux sociaux, captées par Marca. Après le Clasico perdu par les Merengue, nos confrères se sont rendus compte que le joueur du PSG avait mis un like sur beaucoup de photos du compte Instagram argentin du FC Barcelone.



Un indice sur sa future destination ?

En tout cas, Angel Di Maria a visiblement apprécié la victoire du FC Barcelone à Bernabeu et le montre en aimant des photos où les Catalans célèbrent leur victoire (il y a aussi une photo de son compatriote Agüero, auteur d'un doublé avec Manchester City ce week-end). Les supporters du Real y verront sans doute là une trahison. On peut surtout y voir un indice sur la future destination d'Angel Di Maria.



Il est quasiment acté que l'Argentin ne fera pas de vieux os dans la capitale française. Et des rumeurs ont déjà évoqué un rapprochement avec le Barça, où il évoluerait aux côtés de Lionel Messi, son ami en sélection. Le cas échéant, il ne serait pas le seul joueur de l'histoire à avoir porté la tunique des deux immenses rivaux espagnols.