Insolite: Dortmund affiche son anti-racisme

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

La vidéo a été diffusée sur Twitter le jour des élections. Elle met en scène des nazis qui s'adonnent à un match de football. Tous les clichés sont réunis: crânes rasés, saluts hitlériens, uniformes. Les joueurs multiplient les maladresses et attitudes ridicules.

L'AFD inquiète l'Allemagne



Dimanche soir, les élections législatives allemandes ont rendu leur verdict. Pour la première fois depuis 1945, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), parti d'extrême droite allemand, a surpris son monde en obtenant 12,6% des voix, 94 sièges à l'assemblée et en devenant la troisième force politique du pays. Une première depuis l'après-guerre et une grande désillusion pour la majeure partie du peuple allemand. Le monde du football compris.

Le Borussia réagit avec humour



En guise de protestation, le Borussia Dortmund a décidé de frapper fort en publiant sur les réseaux sociaux une vidéo dont l'objectif est explicite: lutter contre le racisme chez les supporters. Pour ce faire, le club de la Ruhr a tourné en dérision la montée du néo-nazisme en simulant un match de foot entre extrémistes. Le fond sonore au ton martial, les looks skinhead, un coach vociférant, un berger allemand baveux et une banderole évoquant la race aryenne, tout y est. Sauf que la rencontre est largement tournée en ridicule quand les protagonistes touchent le ballon de la main en faisant des saluts nazis. Sur Twitter, la publication a été aimée par plus de 11.000 personnes et retweetée plus de 6000 fois.