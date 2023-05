Insolite : Enzo Zidane répond à Neymar et Marcelo !

Le fils ainé de Zinédine Zidane est très discret dans les médias. Il s'est pourtant exprimé à sa façon sur les réseaux sociaux, avec un certain talent !

, pour une saison et deux en option. Le jeune français aura donc enfin la chance de s'exprimer au plus haut niveau. En attendant il profite de ses vacances. Il a cependant pris le temps de relever avec brio un défi lancé par la star du FC Barcelone Neymar.









Le talent, une marque de famille ?

Rappelez-vous il y a quelques temps l'attaquant brésilien . Sur celle-ci on le voit envoyer un ballon contre un mur de l'intérieur du pied droit, et le reprendre du même pied mais en le faisant passer derrière sa jambe d'appui !

Suite à sa performance il lançait un défi aux autres footballeurs afin de rééditer son exploit. Marcelo y était parvenu notamment. Et à présent Enzo Zidane aussi ! Le milieu de terrain réalise une jolie prouesse technique et expose là toute sa qualité. On a hâte de voir ce que le fils de Zinédine Zidane peut encore faire balle au pied !













Enzo Zidane le talent de demain ?

Bien sûr, cet exercice face au mur n'est pas l'assurance d'une réussite sur le terrain. Mais jusqu'à présent, le jeune meneur de jeu est sur la bonne voie. En équipe B du Real ou avec la Castilla il a su prouver sa valeur et être décisif dans la construction et dans la finition. Seul problème il était bloqué par l'énorme concurrence dans l'entre-jeu du Real. Avec le Deportivo Alaves, Enzo Zidane pourra commencer une saison au sein d'un club qui lui fait confiance et qui compte sur lui.

Étant donné la sobriété de son jeu et sa technique il y a de grandes chances pour qu'il puisse enfin exploser au haut niveau. Il peut d'ailleurs s'inspirer de l'expérience de son ami Marcos Llorente. Prêté par le Real à Alaves, le milieu défensif de 21 ans a été une des révélations en Liga l'an passé. A tel point qu'il est de retour au sein de l'effectif madrilène pour la saison à venir... Cette étape pourrait donc permettre à Enzo Zidane de s'affirmer et de grandir pour démontrer qu'il n'est pas juste que le fils de son père.