Insolite/ Espagne : Sergio Ramos chante encore ! [Vidéo]

Par Julien Kobana

Le défenseur du Real Madrid et de la Roja ne s’illustre pas que sur les pelouses. A quelques jours du début de la Coupe du Monde, Sergio Ramos nous montre encore ses talents de chanteur…

Après une nouvelle victoire en Ligue des Champions et juste avant de commencer la préparation pour la Coupe du Monde, Sergio Ramos s’est essayé à la chanson pour le mondial en Russie.





En duo avec un artiste flamenco

Récemment nous vous parlions de Sergio Ramos qui s’essayait au rap juste avant la fin de la saison de son club. Saluée par ses supporters et followers, le capitaine du Real Madrid s’est peut-être senti pousser des ailes et le défenseur central s’est de nouveau essayé à l’exercice de la chanson.

En compagnie de son ami Marco Jesus Borrego, plus connu en Espagne sous le nom de Demarco Flamenco, chanteur connu en Espagne, Sergio Ramos a récidivé avec une chanson à la gloire de la sélection espagnole comme il est possible de le voir sur le compte Instagram du joueur madrilène.









Vamos Espana

Après avoir soulevé la Coupe aux Grandes Oreilles pour la 3ème fois consécutive, Sergio Ramos fait face à un nouveau défi mais cette fois avec la sélection espagnole. De l’aveu de beaucoup, la Roja fait figure de favori aux côtés de l’Allemagne championne du monde en titre, et du Brésil.

Après son élimination dès le premier tour au Brésil en 2014, la compétition en Russie peut permettre à l’Espagne de redorer son blason et pourquoi pas remporter une nouvelle coupe du monde. Le potentiel espagnol n’est plus à présenter, et en cas de bonne prestation de la formation ibérique, Sergio Ramos se lancera peut-être dans une autre chanson pour célébrer le parcours de sa sélection.