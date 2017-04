Insolite : quand Fabinho rend hommage à Cristiano Ronaldo avec… une blessure !

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Samedi, face à Toulouse, l’AS Monaco a mis du temps à s’assurer un avantage définitif. Il faut dire que les Toulousains l’ont joué plutôt agressif dans les contacts, à tel point que certains Monégasques en ont gardé des traces. C’est le cas de Fabinho…





Une égratignure

L’arbitre de la rencontre entre Toulouse et Monaco a souvent dû sortir le carton jaune pour calmer les ardeurs des hommes de Pascal Dupraz, lesquels n’était pas résolus à se laisser faire. Mais leur rugosité a laissé une marque sur la jambe de Fabinho, pièce maîtresse de l’entre-jeu monégasque. Le Brésilien n’a pas hésité à partager une photo des séquelles sur les réseaux sociaux. Et figurez-vous qu’il a même trouvé le moyen de s’en amuser.



Un 7 comme dans CR7

En effet, la plaie formée sur le membre inférieur de Fabinho a la forme du chiffre 7 et l’intéressé, grâce à la magie du montage photo a ajouté les lettres C et R avant d’écrire CR7 sur le cliché, en hommage à Cristiano Ronaldo. Il a également inscrit l’exclamation « Siiiii!!! », l’expression favorite du Portugais, et des Emoji en train de pleurer de rire, preuve qu’il est fier de son humour. Mais il n’est pas certain que Ronaldo apprécie…





Monaco applaudit

Si on ne sait pas ce qu’en pense Cristiano Ronaldo, on peut être sûr que l’AS Monaco a aimé le petit trait d’humour de son joueur vedette, n’hésitant pas à mettre en avant « L’humour de Fabi » via son propre compte Twitter. On imagine que Fabinho a quand même dû souffrir sur le coup et qu’il préfère désormais en rire. Pas sûr que cela aurait été le cas si Monaco s’était incliné face à Toulouse…